أعلن الخماسي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمودي وسعد سمير، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزيتهم للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة. وشارك الخماسي في التقسيمة الأساسية التي أجراها مارتن لاسارتي خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة الخماسي، حيث خضع «أزارو وفتحي ومروان»، لبرنامج بدني مكثف؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة الجماعية، وبات الثلاثي قريبا من العودة. كما أدى أحمد حمودي وسعد سمير، تدريبات قوية خلال تواجد الفريق في تنزانيا، بعد شكوى حمودي من إصابة في الكاحل، فيما اشتكى سعد، من إصابة عضلية أبعدته عن السفر مع الفريق، قبل أن تتحسن حالة الثنائي بشكل كبير.

كانت هذه تفاصيل خبر 5 لاعبين في الأهلي يتخلصون من الإصابة ويعلنون جاهزيتهم لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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