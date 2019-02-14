رسميًا | لاتسيو يترك صديق بوجبا لناد سويدي

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، عصر اليوم الخميس، ترك لاعب الوسط الإنجليزي “رافيل موريسون” ينضم لصفوف أحد الأندية حديثة العهد في الدوري السويدي الممتاز.

وأكد لاتسيو في بيان رسمي أن خريج أكاديمية مانشستر يونايتد الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالنجم الفرنسي بول بوجبا والدولي الإنجليزي جيسي لينجارد، رحل بشكل دائم.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة بالنظر إلي أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا كان يتدرب في الفترة الأخيرة مع نادي أوسترسوند السويدي بعد انتهاء إعارته، كما أنه لم يلعب أي مباراة مع نسور روما منذ أبريل 2016.

وكان الإعلام البريطاني يعتبر موريسون كأحد أفضل المواهب الإنجليزية الشابة، وأمل مانشستر يونايتد مع بول بوجبا، لكن مسيرته توقفت بعد سلسلة من المشاكل خارج الملعب.

وقضى اللاعب المشاكس الموسم الماضي مع نادي أطلس المكسيكي على سبيل الإعارة من لاتسيو، واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف في 25 مباراة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي أوسترسوند السويدي ترشح إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في عام 2016 ووصل إلى دور الـ 24 من الدوري الأوروبي الموسم الماضي.