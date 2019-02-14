رامون دياز يعلن تشكيل بيراميدز أمام سموحة

كينو لاعب بيراميدز كتب - عبد الرحمن أبو هاشم ووليد خليل أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه الذي يواجه سموحة ضمن منافسات الجولة للدوري الممتاز. وأجري دياز عدة تغييرات على تشكيل بيراميدز في الطهور الأول له مع الفريق بعد التعاقد معه خلفآ لحسام حسن المدير الفني تشكيل بيراميدز في الطهور الأول له مع الفريق بعد التعاقد معه خلفآ لحسام حسن المدير الفنيالسابق. ويضم تشكيل بيراميدز كل من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي الدفاع: رحب بكار ، عمر ميداني، احمد ايمن منصور، عمر جابر الوسط : نبيل دونجا وعبد الله السعيد، بينافينتي الهجوم: كينو وعمر خربين وجون سيفونتيس

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