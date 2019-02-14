لاسارتي يجتمع مع سعد سمير وناصر ماهر في مران الأهلي

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع سعد سمير وناصر ماهر، لاعبا الفريق، على هامشمران الفريق مساء اليوم، الخميس.
وحرص لاسارتي على الحديث مع الثنائي حول بعض الأمور الفنية الخاصة
وبدأ الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء بعد غدٍ، السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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