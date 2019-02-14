لاسارتي يُقرر تصعيد الناشئ "عربي بدر" في تدريب الأهلي

مران الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصعيد الناشيئ عربي بدر في تدريبات الأحمر اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. يذكر ان بدر لاعب فريق ٢٠٠١ تم تصعيده من قبل في تدريبات الفريق، بعد قناعة لاسارتي باللاعب. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

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