رامي ربيعة يواصل التأهيل في الأهلي

رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أدي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية علي هامش مران الفريق اليوم الخميس إستعدادًا لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. وخاض ربيعه تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب ثم خاض تدريبات داخل صالة الجيمنيزيوم. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.

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