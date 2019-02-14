تشيلسي يزاحم برشلونة وريال مدريد على صفقة هجومية

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي إلى مزاحمة قطبي الليجا، برشلونة وريال مدريد، للحصول على خدمات صفقة هجومية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشارت صحيفة "بيلد"، إلى قيام تشيلسي بوضع اسم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، كهدف رئيسي للبلوز في الميركاتو المقبل.



ورصد النادي الإنجليزي، نحو 39 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات لوكا يوفيتش.



ويتمتع يوفيتش باهتمام شديد من قطبي الليجا، خاصة برشلونة الذي ذكرت بعض التقارير أنه توصل لاتفاق من أجل ضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو.



وخرجت تقارير ألمانية، الثلاثاء الماضي، تشير إلى أن ريال مدريد قدم عرضًا لضم اللاعب الصربي، مقابل 45 مليون يورو.



ويلعب يوفيتش بقميص فرانكفورت، على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا، لكن النادي الألماني يستعد لتفعيل بند شراء اللاعب بشكل دائم، من أجل الاستفادة من عملية بيعه في المستقبل. المصدر: موقع كورة

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