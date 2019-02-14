رياضة | بنزيما: ما يقدمه فينيسيوس ليس له علاقة بسنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما: ما يقدمه فينيسيوس ليس له علاقة بسنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على زميله البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، الذي يقدم مستويات مميزة مع الميرنجي.

وقال بنزيما في تصريحات صحفية: "أنا أحب اللعب مع فينيسوس جونيور، إنه فتى صغير ويستمع جيداً لكلامي، العمر ليس له علاقة مع التفاهم في كرة القدم، عليه فقط ان يواصل التعلم، بلا شك هو لاعب جيد جداً".

الجدير بالذكر أن بنزيما وفينيسيوس يحدث بينهما تناغم كبير في الخط الأمامي للنادي الملكي، مما يجعلهم يحرزا العديد من الأهداف الحاسمة.