رياضة | ريال مدريد يهاجم الليجا ردا على إهانة كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهاجم الليجا ردا على إهانة كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد نادي ريال مدريد الإسباني قرارات رابطة الليجا بعد اتهام جاريث بيل باستفزاز جماهير اتلتيكو مدريد في موقعة الديربي السابقة بالدوري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لجنة المسابقات اتهمت جاريث بيل في تقريرها بسوء السلوك بعد احتفاله الاستفزازي لجماهير أتلتيكو مدريد.

واضافت الصحيفة، أن لجنة المسابقات سلطت الضوء فقط على جاريث بيل، دون التركيز عن صيحات الاستهجان والعنصرية التي تعرض لها الحارس كورتوا في المباراة.

واشارت الصحيفة، إلى أن كورتوا تعرض لسيل حاد من صحيات الاستهجان وتم إلقاء الفئران عليه أثناء وقوفه في حراسة المرمي.