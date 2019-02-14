رياضة | تعادل مثير بين المنيا وسوهاج في القسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين المنيا وسوهاج في القسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنيا مع سوهاج في المباراه التي جمعتهما علي ملعب استاد بجامعة المنيا بدون أهداف، خلال المبارة المثيرة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة ١٨ لمسابقه دوري القسم الثاني .

خاض المنيا المباراه بتشكيل ضم كلاً من : محمد حسانين في حراسه المرمي أمامه برسوم محروس ووليد اوشا مساكين باك يمين محمد عبدالقادر باك شمال عمرو زينهم وفي وسط الملعب محمد شديد ومصطفي الشيبكشي وصناع الألعاب كل من محمد عبدالسميع ومحمد سوما وأحمد عصام وفي الهجوم حسام حسن .

في حين خاض سوهاج هذه المباراه بتشكيله ضمت : بهاء صابر في حراسه المرمي أمامه ادهم عطيه واحمد محمد ابراهيم وكمال احمد ومصطفي علي وعبدالرحمن محي واحمد سليمان واحمد حجي ومصطفي محمد ومصطفي محمد محمود واحمد سالم .

شهدت مجريات المباراه اداءا متوسطا من جانب الفريقين خاصه الفريق المنياوي حيث كان هناك تكتل دفاعي من قبل لاعبي سوهاج واللعب علي الهجمات المرتدة.

وكانت أخطر فرصه للمنيا عن طريق محمد عبدالقادر في الدقيقة ٤٣ من الشوط الأول لتمر بجوار العارضه كما حاول الفريق السوهاجي باكثر من هجمه لكن تصدى محمد حسانين حارس المنيا لها ببراعه .

وأدار المباراه تحكيميا جلال أحمد حكم ساحه، عاونه محمد عبدالعظيم مساعد أول، وسامح شعبان مساعد ثان، والحكم الرابع أيمن فرغلي، وراقب المباراة من لجنه المسابقات سعد احمد ومن لجنه الحكام مصطفي رجب.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 44 نقطة

2- بنى سويف 35 نقطة

3- التليفونات 31 نقطة

4- المنيا 30 نقطة

5- الإعلاميين 29 نقطة

6- ديروط 26 نقطة

7- التعدين 23 نقطة

8- الالمونيوم 23 نقطة

9- سوهاج 23 نقطة

10- طهطا 19 نقطة

11- الفيوم 17 نقطة

12- التحرير 16 نقطة

13- ناصر ملوي 13 نقطة

14- ديروط 13 نقطة