رياضة | راموس يرفض صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يرفض صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن سيرجو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، يرفض فكرة تعاقد فريقه مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع "دون بالون"، أن راموس لا يريد أن يتعاقد الفريق الملكي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بسبب طريقة لعب نيمار التي لا تناسب المرينجي.

ويريد راموس من مسئولي الملكي ضم اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي زميل نيمار في الفريق الباريسي، بسبب شخصيته الكبيرة داخل الملعب، والمهارات التي يتمتع بها رغم صغر سنه على عكس اللاعب البرازيلي.