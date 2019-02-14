رياضة | تقسيمة قوية في مران الأهلي

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أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبيه خلال مران اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت التقسيمة التي أجرها لاسارتي حماسا كبيرا بين جميع اللاعبين في محاولة منهم لنيل ثقة الجهاز الفني والتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.

وخلال التقسيمة التي أقيمت اليوم تعرض أحمد الشيخ ومحمد شريف لاعبا الفريق الأحمر للإصابة بكدمات، لكنهما استكملا التقسيمة حتى النهاية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.