رياضة | تليفونات بنى سويف يعمق جراح التعدين في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يعمق جراح التعدين في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز هام على ضيفه النصر للتعدين بهدف نظيف احرزها احمد ابراهيم الشهير بـ ( تريكة ) بالدقيقة السابعة من الشوط الثانى، وذلك فى اطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى بفعاليات الاسبوع الثامن عشر من دورى القسم الثانى بالمجموعة الاول .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته لعب المباراة بواقعية شديدة خاصة فى ضوء تعادل بالجولة الماضية بمباراة صعبة امام الفيوم سلبيا , ونجحت خطة ابو العينين شحاته فى امتلاك وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المنظمة عن طريق احمد يوسف ومحمد رجب شيكو وادخال العديد من الاوراق الرابحة مثل احمد سقراط ونانا ومانجا .

فى المقابل فشل عادل لحمه المدير الفنى للتعدين فى تحقيق نتيجة ايجايبية باولى مبارياته مع الفريق خاصة بعد توليه المسوؤلية منذ ثلاث ايام فقط .

التليفونات بدء المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى حسن ومحمد عبد الرزاق ووائل مصطفى ومحمود مبارك ومحمود عبده ومحمد رجب " شيكو " ونانا كوامى واحمد ابراهيم وبلال احمد واحمد يوسف واحمد عاطف " سقراط ".

فى المقابل بدء التعدين المباراة بتشكيل مكون من : محمد ناصر واحمد حسين وسيد عبد الفتاح وحسام عبد الصبور ومصطفى عبد العظيم واحمد على ومحمود السيد وفيصل غريب ومصطفى شوقى ويحيى زكريا ومصطفى جمال .

وخلال الشوط الثانى من المباراة دفع نينو المدير الفنى للتليفونات بكلا من مانجا ومروان رمضان وحسن سعد بدلا من احمد سقراط واحمد ابراهيم واحمد يوسف .

فيما اجرى عادل لحمة المدير الفنى للتعدين تغييرات بنزول كلا من مختار رمضان وسعد سامى واحمد طه بدلا من مصطفى شوقى يحى زكريا ومصطفى جمال .

واحرز هدف المباراة الوحيد احمد ابراهيم لاعب تليفونات بنى سويف بالدقيقة السابعة من الشوط الثانى .

وحصل أحمد ابراهيم لاعب التيلفونات على الكارت الاصفر بالدقيقة الدقيقة الثامنة من الشوط الثانى .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد كابو، وعاونه مصطفى عبد العظيم، ومحمد السيد، ومصطفى الشهدى حكما رابعا .

وراقب المباراة من لجنة الحكام حمدى طه ومن لجنة المسابقات محمد نصر .

وبهذه النتيجة يحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث برصيد 31 نقطة فيما توقف رصيد التعدين عند النقطة 21 بالمركز التاسع .

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 44 نقطة

2- بنى سويف 35 نقطة

3- التليفونات 31 نقطة

4- المنيا 30 نقطة

5- الإعلاميين 29 نقطة

6- ديروط 26 نقطة

7- التعدين 23 نقطة

8- الالمونيوم 23 نقطة

9- سوهاج 23 نقطة

10- طهطا 19 نقطة

11- الفيوم 17 نقطة

12- التحرير 16 نقطة

13- ناصر ملوي 13 نقطة

14- ديروط 13 نقطة