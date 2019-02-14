رياضة | مركز شباب ناصر ملوى يفوز على الواليدية بهدف حركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب ناصر ملوى يفوز على الواليدية بهدف حركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق مركز شباب ناصر ملوى، بقيادة المدير الفني محمد هريدى، فوزه الثانى على التوالى، بالمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني، عقب تخطية عقبة فريق الواليدية، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، بالجولة الـ 18.
جاء هدف الفوز عن طريق اللاعب مصطفى حركات أحد صفقات يناير ولاعب مركز شباب سمالوط السابق فى الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.
وشهد اللقاء تألق حارس مرمى فريق مركز شباب ناصر ملوى فى التصدى لركلة جزاء خلال الشوط الثاني .
بهذه النتيجة يرتفع رصيد ناصر ملوى إلى 13 نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير ويتوقف رصيد نادى الواليدية عند 10 نقاط يحتل بها المركز الأخير .
ترتيب المجموعة الأولى
1- أسوان 44 نقطة
2- بنى سويف 35 نقطة
3- التليفونات 31 نقطة
4- المنيا 30 نقطة
5- الإعلاميين 29 نقطة
6- ديروط 26 نقطة
7- التعدين 23 نقطة
8- الالمونيوم 23 نقطة
9- سوهاج 23 نقطة
10- طهطا 19 نقطة
11- الفيوم 17 نقطة
12- التحرير 16 نقطة
13- ناصر ملوي 13 نقطة
14- ديروط 13 نقطة