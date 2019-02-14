رياضة | فوز مثير للقناة على الزرقا في الوقت القاتل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير للقناة على الزرقا في الوقت القاتل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق القناة، بقيادة المدير الفني، أبو طالب العيسوي في إقتناص فوز مثير في الوقت القاتل، على حساب ضيفه فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، بالجولة الثامنة عشر، من المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

خاض القناة المباراة بتشكيل مكون من محمد طلبة في حراسة المرمي، محمد يوسف ، نادر موسي ، محمد أمين ، احمد جمال ، أحمد عبد العال ، محمود شعبان ، محمد يحيي ، محمود الغزالي ، علي شوقي ، شريف أشرف

بدأ الزرقا اللقاء بتشكيل ضم : ممصطفي حمودة في حراسة المرمى، محمد عادل ، حسام العشري ، احمد آمين ، بكر احمد ، ابراهيم سليمان ، محمد ابو سليمة ، باسم عادل ، نور العشري ، محمد عصام ، أحمد سمير.

افتتح شريف اشرف الاهداف للقناة في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول ثم سجل محمد عصام هدف التعادل للزرقا في الدقيقة 29 من نفس الشوط.

وشهد الشوط الثاني خطف هدف الفوز للقناة في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل عصام عادل .

ادار لقاء اليوم طاقم تحكيم مكون من : حسام الجلاد حكم ساحة من منطقة الإسكندرية وأحمد يوسف مساعد اول منطقة كفر الشيخ، وفهيم علي الجروني مساعد ثاني منطقة كفر الشيخ ، ناصر عبد الفتاح حكم رابع منطقة الإسكندرية، ومراقب مسابقات حسن عزب ، ومراقب حكام مجدي سليمان.

الفوز رفع رصيد القناة إلى 36 نقطة، بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 19 نقطة بالمركز العاشر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 37 نقطة

2- القناة 36 نقطة

3- الترسانه 35 نقطة

4- إف سى مصر 34 نقطة

5- كوكاكولا 32 نقطة

6- المريخ 25 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- الشمس 22 نقطة

9- النصر 21 نقطة

10- الزرقا 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط