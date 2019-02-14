رياضة | فوز أسوان والتليفونات وديروط وتعادل المنيا والفيوم بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أسوان والتليفونات وديروط وتعادل المنيا والفيوم بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجوله الثامنه عشر للمجموعه الاولى للقسم الثاني، في "مجموعة الصعيد" عن فوز فريق اسوان بقيادة مجدى عبد العاطي، بهدفين مقابل هدف، خارج ملعبه على حساب فريق الألومنيوم.

خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل سيلا مهاجم اسوان "هدفين" في الدقيقة 21 و23 والهدف الثاني من ضربة جزاء، وجاء هدف الألومنيوم اللاعب ناصر نصر في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.

تعادل فريق الإعلاميين مع فريق بنى سويف بهدف لكل فريق، حيث تقدم الإعلاميين عبر محمد اسامه في الشوط الأول، وتعادل محمود عاطف لبنى سويف في الشوط الثاني.

وتعادل فريق المنيا مع فريق سوهاج بدون أهداف، كما تعادل وتعادل طهطا مع الفيوم سلبياً.

وفاز فريق تليفونات بني سويف على فريق النصر للتعدين بهدف نظيف سجله اللاعب احمد ابراهيم تريكه في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وحقق فريق ديروط فوز ثمين على فريق التحرير بأسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم ديروط بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، عن طريق ابراهيم نبيل فى الدقيقة 23 ثم تعادل أحمد اشرف ميسي لفريق التحرير في الدقيقة 36 من وأضاف محمد زهران هدف ثاني لطهطا في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني وتمكن محمد فوزي من تسجيل الهدف الثالث لديروط في الدقيقة 22، وقلّص عبد الرحمن عبد الفتاح النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من للتحرير.

وتغلب فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف على حساب فريق نادي الوليديه جاء عن طريق اللاعب هيثم محمد في الدقيقة 2 من بداية المباراة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 44 نقطة

2- بنى سويف 35 نقطة

3- التليفونات 31 نقطة

4- المنيا 30 نقطة

5- الإعلاميين 29 نقطة

6- ديروط 26 نقطة

7- التعدين 23 نقطة

8- الالمونيوم 23 نقطة

9- سوهاج 23 نقطة

10- طهطا 19 نقطة

11- الفيوم 17 نقطة

12- التحرير 16 نقطة

13- ناصر ملوي 13 نقطة

14- ديروط 13 نقطة