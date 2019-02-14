رياضة | إصابة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى محمود وحيد لاعب فريق النادي الأهلي من الإصابة خلال مران اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وعانى وحيد من كدمة قوية تعرض لها من تدخل باسم علي، وهو ما استدعى تدخل طبيب الفريق خالد محمود ليسعف اللاعب الذي شارك مجددا في التقسيمة بشكل طبيعي.

وبدأ الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء بعد غدٍ، السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.