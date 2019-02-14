رياضة | خماسي الأهلي جاهز لمباريات الفريق المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خماسي الأهلي جاهز لمباريات الفريق المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الخماسي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمودي وسعد سمير، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزيتهم للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وشارك الخماسي في التقسيمة الأساسية التي أجراها مارتن لاسارتي خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة الخماسي، حيث خضع «أزارو وفتحي ومروان»، لبرنامج بدني مكثف؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة الجماعية، وبات الثلاثي قريبا من العودة.

كما أدى أحمد حمودي وسعد سمير، تدريبات قوية خلال تواجد الفريق في تنزانيا، بعد شكوى حمودي من إصابة في الكاحل، فيما اشتكى سعد، من إصابة عضلية أبعدته عن السفر مع الفريق، قبل أن تتحسن حالة الثنائي بشكل كبير.