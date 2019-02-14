رياضة | رسميا.. سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو حتي 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو حتي 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تمديد عقد الأرجنتيني دييغو سيميوني لمدة موسمين آخرين بعد جلسة مع مجلس إدارة النادي في الفترة الماضية.

وأكد النادي في بيان رسمي على أن سيميوني جدد عقده لمدة موسمين ليبقي مع الفريق حتي 2022 حيث كان من المقرر نهاية عقده في 2020.

وأعرب سيميوني عن سعادته بتمديد العقد الذي لم يتم الكشف فيه عن المقابل المادي الجديد الذي سوف يحصل عليه المدرب الأرجنتيني من إدارة النادي.