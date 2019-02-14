رياضة | فوز جمهورية شبين والشمس وتعادل سيراميكا وخسارة دمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز جمهورية شبين والشمس وتعادل سيراميكا وخسارة دمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الخميس، ستة مباريات، بالجولة الثامنة عشر، من منافسات مجموعة القاهره (المجموعة الثانية) بدوري القسم الثاني، حيث نجح فريق جمهورية شبين، بقيادة المدير الفني الجديد، سمير كمونه، في إقتناص فوز ثمين، على حساب فريق منتخب السويس، بهدفين دون مقابل، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد جامعة المنوفية.

خاض الجمهورية اللقاء بتشكيل تكون من: أحمد المحرات، محمد فتح الله، عمرو ثابت، محمد ممدوح كيمو، عمار محسن، أحمد أبو بكر موكشه، أوجابي فاين، محمد عزت، أيمن سعد، محمد الشعراوي، وائل علي.

ومثّل السويس كلاً من : محمد مختار، أحمد محمد عبد الرحمن، أحمد سمير، صالح موسى، محمد صلاح، محمد جمال، كواكو منسواه، كمال ابو الفتوح، محمد فوزي، محمد محيى، ايهاب محمد.

سجل هدفي الفريق المنوفي، عمرو ثابت بالدقيقة 2 للشوط الثاني، من ضربة رأس، ووائل علي من إنفراد بحارس السويس ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 4.

وعقب اللقاء، قامت جماهير منتخب السويس التي تواجدت في المدرجات، بالتعدي على لاعبيها داخل أرض الملعب، بسبب الخسارة وتأزم موقف فريقهم في البقاء بالقسم الثاني.

الفوز رفع رصيد أبناء المنوفية إلى 24 نقطة بالمركز السابع، توقف رصيد أبناء السويس عند 18 نقطة بالمركز الحادي عشر.

أدار اللقاء تحكيميا وليد عبد العزيز، وعاونه وائل عاطف، مساعد أول، وعلي علاء، مساعد ثان، وحكم رابع محمد مخلص، وراقب المباراة أبو الفتوح سعيد، وراقب الحكام محمد عماره.

وسقط الترسانة في فخ التعادل السلبي، أمام فريق أبي صقل بدون أهداف، على ملعب المدينة الشبابية ببورسعيد.

وخسر دمياط على أرضه من إف سي مصر 0-2 عن طريق مصطفى سلطان ومحمد العديسي.

وتعادل سيراميكا على ملعبه، مع المريخ 1-1 حيث تقدم هشام البطوط للفريق البورسعيدي، وتعادل حسني ذكي لسيراميكا.

وتغلب القناة على الزرقا 2-1 حيث تقدم شريف اشرف للقناه في الدقيقة 18 وتعادل محمد عصام للزرقا في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني نجح البديل عصام عادل في تسجيل هدف الفوز للقناة بالدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع.

ونجح الشمس في الفوز بصعوبة على حساب كوكاكولا بهدف جاء عن طريق اللاعب محمود زناتي في الدقيقة 39 الشوط الثاني.

ومن المقرر أن تختتم تلك الجولة غداً الجمعه، بلقاء بورتو السويس مع النصر، على ملعب عجرود في السويس.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 37 نقطة

2- القناة 36 نقطة

3- الترسانه 35 نقطة

4- إف سى مصر 34 نقطة

5- كوكاكولا 32 نقطة

6- المريخ 25 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- الشمس 22 نقطة

9- النصر 21 نقطة

10- الزرقا 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط