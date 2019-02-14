رياضة | تدريبات تأهيلية لـ "سليمان" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ "سليمان" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة..

وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت بالجزائر، حيث يغيب على إثرها لمدة 5 أسابيع.

وكان سليمان قد بدأ، مرحلة جديدة من التأهيل وذلك من خلال الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.