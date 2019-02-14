رياضة | كلوب يكشف عن إمكانية مشاركة لوفرين وفينالدوم أمام البايرن

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا أستطيع استبعاد مشاركته لكن أيضا لا يمكنني تأكيد مشاركته".

وأضاف قائلاً: "إنه ليس هنا [في ماربيا] لأسباب، لأنه لا يستطيع الانضمام للتدريبات، سنعود [لليفربول] يوم الجمعة. ثم من يوم السبت ديان سيتواجد في ميلوود وسنرى".

وواصل: "لكن, بالطبع. علينا أن نتجهز - إذا أظهر لوفرين يوم الاثنين علامة تدل على أنه بخير, فسنقوم بالتخطيط من جديد".

وتابع: "لكن حتى اللحظة نحن نُحضر للمباراة من خلال هذه التدريبات ولوفرين غير متواجد هنا. يجب أن نجد حلولا أخرى".

واستطرد كلوب بالحديث عن جاهزية نجم الوسط جورجينهو فينالدوم قائلاً: "فينالدوم لم يتدرب حتى الآن, بالطبع هذا ليس أمر جيد خصوصا بعد مباراة مجهدة بالنسبة له".

واختتم: "لكنه سينضم للتدريبات اليوم وهذا أمر جيد".