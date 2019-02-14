رياضة | برشلونة يغدر بنجمه بعد حسم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يغدر بنجمه بعد حسم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي برشلونة يخطط للتفريط في خدمات نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق.

وأوضحت صحفية "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة لا يريد توقيع عقد جديد مع راكيتيتش، على الرغم من أنه أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق مع فالفيردي.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش بالفعل قد رفض أموال باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، بسبب رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

وجاء موقف برشلونة بالتخلي عن الكرواتي بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام بعد صراع كبير مع باريس سان جيرمان.

ويتوقع نادي برشلونة أن يحصل على أكثر من 65 مليون يورو، في صفقة رحيل الكرواتي خصوصاً أن هناك اهتمام من مانشستر يونايتد، تشيلسي، بايرن ميونخ، يوفنتوس، وإنتر ميلان.