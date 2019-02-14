رياضة | بالأرقام.. ارتفاع إيرادات مانشستر يونايتد بصورة ملحوظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ارتفاع إيرادات مانشستر يونايتد بصورة ملحوظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن ايرادات الربع الثاني من النقل التلفزيوني الخاص بنادي مانشستر يونايتد ارتفعت بنسبة 37.9٪ لتصل الى 103.7 مليون باوند.

وبحسب ما أوردته صحيفة "BBC" البريطانية، فإن عائدات مانشستر يونايتد للربع الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 208.6 مليون باوند.

الجدير بالذكر أن عائدات يوم المباراة ارتفعت بنسبة 5.7٪ عن الربع الماضي وبلغت 39 مليون باوند، العائدات التسويقية ارتفت بنسبة 0.9٪ لتصل الى 65.9 مليون باوند.

كما ديون مانشستر يونايتد انخفضت وأصبحت 317.7 مليون باوند، مقارنةً بالسنة الماضية التي بلغ فيها حجم الديون الى 328.6 مليون باوند

مانشستر يونايتد يقولون بإن ارتفاع ايرادات النقل التلفزيوني جاء بسبب الصفقة الجديدة المبرمة لمباريات دوري الأبطال، ولعب مباراة اضافية في دوري الأبطال.