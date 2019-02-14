اونلاين | مشاهدة مباراة المصري والمقاصة بث مباشر اليوم الأربعاء 14-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة المصري والمقاصة بث مباشر اليوم الأربعاء 14-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المصرى البورسعيدى نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة عصر اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثين عن الثلاث نقاط بعد السقوط فى دوامة التعادل فى الجولة الأخيرة حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فيما تعادل الفريق الفيومى مع الإسماعيلى سلبياً .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 4 وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 23 هدف .

