اونلاين | كورة ستار- بث مباشر مباراة التعاون واحد مشاهدة لايف بدون تقطيع kora star

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‏أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة الحكام الرئيسية، الثقة للحكم السعودي، بعد أن تم الاعتماد على أطقم محلية في قيادة مواجهات الدوري السعودي، انطلاقاً من الدور الثاني.

وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، طاقمين محليين بقيادة مواجهتي الفيحاء أمام الفتح والتعاون ضد أحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يقود مواجهة الفيحاء والفتح التي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم، طاقم تحكيم سعودي مكون من تركي الخضير حكم ساحة ويعاونه محمد العكبري وبدر الشمراني وسلطان الحربي حكما رابعا، فيما تم تكليف الحكم البولندي بارتوش فرانكينسكي، بمسؤولية تقنية الفيديو.



ويقود لقاء التعاون وأحد الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، طاقم تحكيم سعودي مكون من خالد الطريس حكم ساحة، ويعاونه الحكمان خلف الشمري وفيصل القحطاني، ورائد الزهراني حكما رابعا، فيما تم تكليف الحكم محمد الهويش "حكم فيديو".