انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يُقدم عرضاً "يسيل له اللعاب" من أجل صلاح والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - تواصل وسائل الإعلام البريطانية حديثها حول اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالنجم المصري محمد صلاح، ومحاولة الحصول على خدماته، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الخميس، أن بطل الدوري الإيطالي جهّز عرضه لجلب "الملك المصري" إلى ملعب "أليانز استاديوم"، صيف هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن عرض يوفنتوس يتضمن تقديم 50 مليون يورو، إضافة إلى جناحه الأرجنتيني باولو ديبالا؛ أملاً في إقناع إدارة ليفربول الإنجليزي بالتخلي عن نجمها المصري المتألق.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني لـ"الريدز"، يورغن كلوب، سيواجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على صلاح أمام إغراءات فريق "السيدة العجوز".

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من تقارير صحفية ذكرت أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الدولي المصري، الذي مدد عقده مع ليفربول صيف 2018 حتى عام 2023، مقابل 175 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل نحو 200 مليون يورو.

يُذكر أن النجم المصري خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري الإيطالي، بعدما وصل إلى فيورنتينا مُعاراً من تشيلسي الإنجليزي، حيث تألّق ضمن صفوف "الفيولا"، قبل أن يشتريه روما ليبزغ نجمه بشكل لافت، ما دفع ليفربول إلى إعادته مجدداً إلى ملاعب الدوري الإنجليزي، صيف عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح تُوّج هدافاً للدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم برصيد 32 هدفاً، كما أحرز هذا الموسم 17 هدفاً، وضعته في صدارة هدّافي "البريميرليغ" بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.