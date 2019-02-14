انت الان تتابع تفاصيل خبر بانتصار مثير.. ريال مدريد يقترب من ربع نهائي "الأبطال" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - أكد نادي ريال مدريد الإسباني ريادته في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بعدما حقق انتصاراً ثميناً على حساب مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، مساء الأربعاء.

خاض القائد سيرجيو راموس مباراته رقم "600" بقميص الفريق الملكي في جميع البطولات، حقق خلالها الفوز بـ20 لقباً محلياً وقارياً وعالمياً، منها 4 ألقاب في دوري الأبطال ومثلها في الدوري الإسباني.

وإلى تفاصيل اللقاء، أهدر المهاجم الصربي دوشان تاديتش فرصة ثمينة لفريقه الهولندي حين سدد كرة ضربت القائم الأيمن للحارس البلجيكي في ريال مدريد، تيبو كورتوا، في الدقيقة الـ26.

ولحِق المغربي حكيم زياش بزميله تاديتش بإضاعته فرصة محققة للتسجيل، ثم ألغى حكم اللقاء السلوفيني دامير سكومينا هدفاً لأياكس بداعي التسلل، بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو"، في الدقيقة الـ37.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لفريق العاصمة الإسبانية، بعد مجهود فردي كبير من الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك في الدقيقة الـ60.

وبـ60 هدفاً بات بنزيما رابع أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في "أمجد الكؤوس الأوروبية"، بعد كريستيانو رونالدو (121 هدفاً)، وليونيل ميسي (106 أهداف)، والإسباني راؤل غونزاليس (71 هدفاً).

وعادل المغربي زياش الكفة في الدقيقة الـ75، لكن الجناح الإسباني ماركو أسينسيو سجّل ثاني أهداف "الملكي"، قبل 3 دقائق من صافرة النهاية.

بهذه النتيجة بات يكفي فريق المدرب الأرجنتيني، سانتياغو سولاري، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، المقررة إقامتها على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الخامس من مارس المقبل، من أجل مواصلة المشوار بالبطولة القارية التي يحمل لقبها في النسخ الثلاث الأخيرة.

وفي المباراة الثانية التي احتضنها ملعب "ويمبلي"، وضع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قدماً في الدور ربع النهائي بفوزه العريض على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية بيضاء.

فشل "السبيرز" و"أسود فيستفاليا" في زيارة الشباك بالشوط الأول من اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومطلع الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة الـ48، وضع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون فريقه اللندني بالمقدمة، وسط فرحة كبيرة لرفاقه اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وعزز المدافع البلجيكي يان فيرتونخين تقدُّم توتنهام بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ83، ثم تبعه زميله الإسباني المخضرم فرناندو لورينتي بهدف ثالث بعد 3 دقائق فقط.

وباتت مهمة متصدر الدوري الألماني في غاية الصعوبة بلقاء الإياب، الذي سيقام على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، حيث يحتاج للفوز برباعية مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل انتزاع بطاقة العبور.