شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..مانشستر يتعرض لخسارة مالية مقابل إقالة مورينيو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشار تقرير النتائج للربع الثاني من السنة المالية أن التكلفة المالية التي دفعها مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بلغت 25 مليون دولار أمريكي.

وكتب في خانة “أمور استثنائية” مبلغ 19,6 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل (25 مليون دولار)، وهذا يشير إلى التعويضات التي دٌفعت إلى مورينيو ومساعديه الذين غادروا معه بعد إقالته بتاريخ 18 ديسمبر عام 2018، على خلفية أسوأ بداية في الدوري المحلي للفريق منذ العام 1990.

وقال النادي إن الفريق حقق إيرادات قياسية في الربع الثاني من السنة المالية بلغت 208,6 ملايين يورو.

والجدير بالذكر أن النروجي أولي غونار سولسكاير هو من تولى تدريب مانشستر “بشكل مؤقت” لنهاية الموسم بعد رحيل مورينيو.

وحقق سولسكاير عشرة انتصارات وتعادل في مبارياته الـ11 الأولى، الى أن تلقى الخسارة الأولى بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي (2-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما وصل الى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك بفارق نقطة أمام أرسنال وتشلسي.