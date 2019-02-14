شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خفيفة تضرب نجم الأهلي المصري والان مع التفاصيل
وأصيب وحيد بكدمة قوية تعرض لها من تدخل باسم علي، وهو ما استدعى تدخل طبيب الفريق خالد محمود، ليسعف اللاعب، الذي شارك مجددًا في التقسيمة بشكل طبيعي.
وبدأ الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المُقرر لها مساء بعد غدًا، السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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