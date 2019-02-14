شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن جاهزية ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

سعد سمير ومروان محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس . الخليج 365- انتظم وتعافى سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الضامة كما تعافي مروان محسن من الإصابة في العضلة الضامة أيضا. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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