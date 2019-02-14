شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ديمبلي أمل برشلونة في تصحيح المسار بالدوري الأسباني والان مع التفاصيل

الخليج 365- بعد 3 تعادلات متتالية، ينتظر أن تمنح عودة اللاعب عثمان ديمبلي لصفوف برشلونة الشرارة التي يحتاجها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، وتدعيم فرصه مجددا في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة فريق بلد الوليد بعد غد السبت في المرحلة 24 من المسابقة فيما يستضيف منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد المقبل في إطار نفس المرحلة، التي تفتتح فعالياتها غدا الجمعة بالمباراة بين إيبار وخيتافي.

وبدا برشلونة في أمس الحاجة إلى استعادة جهود ديمبلي بعدما سقط الفريق في فخ التعادل في آخر ثلاث مباريات خاضها ومن بينها المباراة مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وشارك الفرنسي ديمبلي لفترة صغيرة كبديل في مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو مطلع الأسبوع الحالي ولكنه يتأهب للمشاركة أساسيا في مباراة بلد الوليد بعد تعافيه تماما من الإصابة بشد في كاحل القدم.

وبعد أداء مرتبك ومتذبذب في أول موسم له مع الفريق، والذي ثار خلاله الجدل بشأن ما وصف بأنه عادات غير احترافية للاعب، ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق تخلص مع هذه السلبيات.

وأصبح ديمبلي الآن من العناصر الأساسية المهمة في هجوم برشلونة تحت قيادة المدرب إيرنستو فالفيردي خاصة مع فشل فيليب كوتينيو في شغل هذا المكان في الناحية اليسرى لهجوم الفريق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ولم يستطع كوتينيو تعويض برشلونة عن النشاط والحيوية التي يقدمها ديمبلي، 21 عاما، ما يعني أن كوتينيو سيجلس على مقاعد البدلاء مع عودة ديمبلي للمشاركة في المباريات.

وعانى النجمان الكبيران ليونيل ميسي ولويس سواريز في غياب ديمبلي ليسقط برشلونة في فخ التعادل بآخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري وكأس إسبانيا لكنه ما زال يحتفظ بصدارة جدول الدوري بفارق ست نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.

وتمثل مهارة وسرعة ديمبلي سلاحا مهما لبرشلونة حيث يساهم في إرباك المنافس وخلق مساحات خالية لميسي وسواريز.

وكان الشيء الوحيد الذي حال دون هزيمة برشلونة أمام بيلباو يوم الأحد الماضي هو تألق حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيجن حيث تصدى لكرتين خطيرتين ليحافظ على التعادل السلبي للفريق.

وعلى النقيض، تحسن مستوى الريال في الوقت المناسب تماما كما ارتفعت معنويات الفريق بعد الفوز على أياكس الهولندي في عقر داره أمس، بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الريال فريق جيرونا يوم الأحد المقبل، وقد يكافئ الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للريال لاعبه ماركو أسينسيو على هدف الفوز 2 / 1 الذي سجله في شباك أياكس أمس الأربعاء، بالدفع به أساسيا في مباراة الأحد.

وقال سولاري: "أشعر بالسعادة فعلا لهذا الهدف ولأداء أسينسيو... خضنا أربع مباريات منذ عودته بعد التعافي من الإصابة، وخاض اللاعب 3 من هذه المباريات وتألق في مباراة الأمس".

وتحوم الشكوك حول مشاركة رافائيل فاران وماركوس يورينتي في مباراة الأحد، فيما يغيب لاعب الوسط لوكا مودريتش عن صفوف الفريق في هذه المباراة للإيقاف.

ويحل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث ضيفا على رايو فايكانو بعد غد السبت، حيث يسعى أتلتيكو للحفاظ على الفارق الهزيل الذي يفصله عن الريال وبرشلونة أملا في استعادة المركز الثاني من الريال مع أي كبوة للأخير.

وخسر أتلتيكو أيضا آخر مباراتين له وكانت إحداهما أمام ريال مدريد 1 / 3 مطلع هذا الأسبوع.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي سلتا فيجو مع ليفانتي وريال سوسيداد مع ليجانيس بعد غد السبت، وفالنسيا مع إسبانيول وفياريال مع إشبيلية وريال بيتيس مع ألافيس يوم الأحد، فيما تختتم فعاليات هذه المرحلة بالمباراة بين هويسكا وأتلتيك بيلباو يوم الإثنين المقبل.