شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. تعادل مثير بين الداخلية والجونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- خطف فريق الداخلية التعادل أمام الجونة 2-2 في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. سجل ثنائية الداخلية كل من أحمد بحبح وحسام سلامة في الدقيقتين 22 و80 بينما هدفي الجونة سجلهما احمد ياسر ريان واكرم توفيق في الدقيقتين 20 و45. ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 22 في المركز 14 ينما الجونة 23 نقطة في المركز 13.

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري.. تعادل مثير بين الداخلية والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.