شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى دفعة قوية باستعادة حارسه والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت تدريبات نادي برشلونة عودة حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسين الذي أصيب في قدمه بداية هذا الشهر.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن سيليسين أجرى مراناً خاصاً حيث لا يمكنه التدرب مع المجموعة التي تستعد لمواجهة بلد الوليد يوم السبت القادم في الليجا.

هذا وكان سيلسين قد تعرض لإصابة عضلية قوية في قدمه اليمنى مما استلزم غيابه لستة أسابيع، حيث يتوقع أن يعود بعد مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

هذا ويتدرب تحت قيادة فالفيردي جميع اللاعبين المتاحين باستثناء سيلسين ورافينيا، حيث يسعى البرسا إلى العودة إلى طريق الانتصارات الذي حد عنه خلال مبارياته الثلاثة الأخيرة.