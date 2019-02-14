شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى دفعة قوية باستعادة حارسه والان مع التفاصيل
الخليج 365- شهدت تدريبات نادي برشلونة عودة حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسين الذي أصيب في قدمه بداية هذا الشهر.
ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن سيليسين أجرى مراناً خاصاً حيث لا يمكنه التدرب مع المجموعة التي تستعد لمواجهة بلد الوليد يوم السبت القادم في الليجا.
هذا وكان سيلسين قد تعرض لإصابة عضلية قوية في قدمه اليمنى مما استلزم غيابه لستة أسابيع، حيث يتوقع أن يعود بعد مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.
هذا ويتدرب تحت قيادة فالفيردي جميع اللاعبين المتاحين باستثناء سيلسين ورافينيا، حيث يسعى البرسا إلى العودة إلى طريق الانتصارات الذي حد عنه خلال مبارياته الثلاثة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتلقى دفعة قوية باستعادة حارسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.