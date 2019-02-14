شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يهزم الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغلب الفتح على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقدم الفيحاء عن طريق اللاعب عبد الكريم القحطاني في الدقيقة 38، وإدرك الفتح التعادل بواسطة اللاعب إبراهيم الشنيجي في الدقيقة 69، قبل أن يضيف علي الحسن الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الفتح للنقطة 28 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.