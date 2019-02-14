شكرا لقرائتكم خبر عن إنما للصبر حدود يا «جروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرط لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى فرصة ذهبية لإنعاش آمالهم فى اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية بعدما فرطوا فى فوز سهل كان فى متناول أيديهم أمام نصر حسين داى، الذى نجح فى حرمان «الأبيض» من نقطتين ثمينتين إثر التعادل الإيجابى 1/1 فى مباراتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية.

خرجت جماهير «المارد الأبيض» التى احتشدت فى استاد الجيش ببرج العرب بأكثر من 15 ألف مشجع ساخطين على رعونة اللاعبين واستهتارهم وعدم المبالاة التى تعاملوا بها مع الفرص السهلة التى أتيحت لهم أمام مرمى بطل الجزائر، وصبت الجماهير غضبها على بعض اللاعبين المقصرين، خصوصا الثنائى يوسف أوباما وكهربا، الذى أبدى غضبه واستياءه لتغييره. وحملت الجماهير الثنائى مسؤولية التعادل وإضاعة مجهود زملائهما.

وسادت حالة من الضيق والغضب داخل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الذى طالب الجهاز الفنى بتدارك الأمور وتصحيح الأخطاء والسلبيات سريعا، لافتا إلى أن صبر الإدارة على الأخطاء المتكررة كاد ينفد، وعلى «جروس» التعلم من أخطائه وإعادة ترتيب أوراق الفريق لضمان التأهل بالبطولة الأفريقية.

وأشاد مرتضى منصور بأداء اللاعبين وأن الفريق أدى واحدة من أفضل مبارياته باستثناء المقصرين الثلاثة الذين أطلق عليهم «أصحاب الكرة» بالفريق، بسبب الأنانية المفرطة والتعالى على الكرة التى دفع الفريق ثمنها بالتعادل بطعم الهزيمة فى النهاية، متوعدا المقصرين بوقفة وخصومات مالية.

وحمل رئيس النادى، المدير الفنى، مسؤولية التعادل بسبب التغييرات الخاطئة، بخلاف عِنده وتعنته باستبعاد أيمن حفنى ومحمود عبدالعزيز وأحمد مدبولى، مشيرا إلى أنه جلس كثيرا مع جروس للحديث معه عن سلبيات الفريق، لكن يبدو أنه مصمم على فكره ويرفض النصائح التى استفاد منها الفريق فى مباراة النجوم عندما شارك حفنى وقاد الفريق للفوز. وتابع «منصور» إن من حقه التدخل فى الأمور الفنية بالفريق، وكان يرفض ذلك فى الفترة الماضية احترامًا لرغبة الجماهير، إلا أنه سيقوم بالتدخل ومحاسبة 3 أو 4 لاعبين قصروا بشكل واضح أمام بطل الجزائر. وأردف «مرتضى» أن «جروس» كان رافضًا فى البداية ضم الدولى التونسى فرجانى ساسى لصفوف الزمالك، وأتمنى أن يتخلى عن حالة عِنده وينظر لمصلحة الفريق فقط.

فى سياق متصل، رصدت «المصرى اليوم» مفاجأة من العيار الثقيل أثناء مباراة نصر حسين داى، تكمن فى رفض كريستيان جروس الانصياع لرأى واقتراح الجهاز المعاون بضرورة مشاركة أيمن حفنى كتغيير أول لقدرته على الاختراق من العمق والوصول لمرمى بطل الجزائر بالحلول الفردية، خصوصا فى ظل تراجع مستوى كهربا وأوباما وإبراهيم حسن، وحرص جميع أعضاء الجهاز المعاون على الحديث مع جروس ومطالبته بإشراك حفنى، لكنه عاند وأصر على موقفه، بل إنه رفض إجراء اللعب للإحماء، فضلا عن تعنته مع الجماهير التى ظلت تهتف وتنادى باسم حفنى ومشاركته فى اللقاء لكن دون جدوى.

ورفض «جروس» نصيحة بعض معاونيه بإجراء بعض التغييرات فى التشكيل وإراحة بعض اللاعبين، خصوصا الثلاثى كهربا وإبراهيم حسن وأوباما حتى يتعلموا من أخطائهم ويعودوا لمستواهم الطبيعى، خصوصا أن علاج بعض اللاعبين هو إبعادهم عن الملعب واستبعادهم من التشكيل الأساسية كنوع من العقاب والعلاج فى آن واحد. وتسببت الأخطاء الخمسة التى وقع فيها جروس فى تأزم موقف الفريق وتذيلهلقاع جدول المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.. وتلخصت أخطاء جروس الخمسة فى:

أولا: مجاملة بعض اللاعبين وتثبيتهم فى التشكيل رغم تراجع مستواهم، خصوصا كهربا وأوباما وإبراهيم، وثانيا: عناده مع أيمن حفنى حاوى الفريق ورفضه مشاركته فى المباراة، وثالثا: تأخره فى التغييرات فضلا عن إجراء تغييرات خاطئة وعدم استفادته بإجراء التغيير الثالث حتى وإن كان لمجرد إضاعة الوقت قبل تعادل نصر حسين داى، ورابعا: تجاهل آراء ومقترحات الجهاز المعاون المصرى والأجنبى الذين ألحوا عليه فى بعض الأمور الفنية لكن دون جدوى، وأخيرا: التزم جروس الصمت وفشله فى تدارك الأمور الفنية للفريق من خلف الخطوط واكتفاؤه بموقف المتفرج طوال الـ90 دقيقة دون أى بصمة على أداء الفريق. استدعى مرتضى منصور، رئيس النادى، الجهاز الفنى لجلسة طارئة لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق فى البطولة الأفريقية، وكلف رئيس النادى، أمير مرتضى، المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، بالجلوس مع جروس ووضع آلية عمل لتدارك الأمور مبكرا قبل تفاقمها.

من جانبه، دافع «جروس» عن نفسه بعد التعادل، مؤكدا أنه طالب لاعبيه بإحراز هدفين على الأقل لقتل المباراة، لكنهم تسابقوا فى إهدار الفرص بغرابة شديدة، مؤكدا أن الزمالك قدم مباراة رائعة دون تهديف، وأن حارس نصر حسين داى تألق وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة هدف محقق.

فيما أكد قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، أن إصابة لاعب فريقهم مصطفى فتحى ليست مزمنة بل إصابة عادية وأنه سيسافر ألمانيا للاطمئنان وعودته فى أقرب وقت، مؤكدا استعداد ناديه لعلاج كاسونجو «كما فعلنا مع لاعب الأهلى الذى أجرى له مرتضى منصور عملية الرباط الصليبى». وأرجع التعادل مع نصر حسين داى لتأخر جروس فى إجراء التغييرات، مؤكدا أن كهربا كان يجب أن يخرج مستبدلا قبل خروجه قبل النهاية بدقيقة واحدة، وجلس مع الجهاز الفنى للحديث فى كل الأمور الخاصة بإدارة المباراة. ووجه «أمير» رسالة لجروس واللاعبين قائلا: «البطل لا يتحجج بالحكام أو ضغط المباريات كما يفعل الآخرون، والفريق الذى يريد الحصول على بطولة يركز فى الملعب».