شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل مع الجونة 2-2 في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، مع نظيره فريق الجونة، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الممتاز المصري.

تقدم أحمد ياسر ريان بإحرز الهدف الأول لفريق الجونة في الدقيقة 20، بينما تعادل أحمد بحبح للداخلية في الدقيقة 22، قبل أن يعود الجونة للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 45 عن طريق أكرم توفيق، وتعادل حسام باولو للداخلية من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الداخلية إلى النقطة 22 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، في المقابل رفع الجونة رصيده إلى 23 نقطة يظل بها في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.