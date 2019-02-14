شكرا لقرائتكم الفجيرة يخسر بخماسية أمام الجزيرة في أول مباراة مع مسفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري الإماراتي، وذلك عقب فوزه الكبير 5 - صفر على مضيفه الفجيرة يوم الخميس في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة، وفي أول مباراة للمدرب عبدالله مسفر مع نادي الفجيرة.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 31 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد الفجيرة، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر "الثالث من القاع".

وتقدم الجزيرة بهدفين حملا توقيع نجمه الغاني ايرنست كوابينا أسانتي في الدقيقتين 21 و33، قبل أن يضيف خلفان مبارك الرازي الهدف الثالث في الدقيقة 41، وأحرز عبدالله رمضان الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 54، فيما تكفل ناصر بارازيت بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 60.

ويأتي هذا الفوز الكبير ليصالح به الجزيرة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق صفر - 1 أمام ضيفه شباب الأهلي دبي في المرحلة الماضية.