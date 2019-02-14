شكرا لقرائتكم كواليس وصلة لوم لاسارتى لـ"عبد الحفيظ" فوق السحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوق السحاب وعلى ارتفاع 23 ألف قدم وبعد أن جلس قرابه الـ 50 دقيقة صامتا، دخل لاسارتى مدرب الأهلى فى وصله عتاب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .. بسبب تشتيته ذهن اللاعبين بالتجديد قبل لقاء سيمبا بدورى أبطال أفريقيا.

عبد الحفيظ حمل وجهه علامات الاستغراب فلم يكن يتصور أن صمت لاسارتى ووجومه نتائج فكرة سيطرة عليه بأن المفاوضات شتت اللاعبين.

فى الطائرة وتحت سمع وبصر من تواجدوا حول المدرب ومدير الكرة، استمرت وصله العتاب .. حيث رفض لاسارتى نفى عبد الحفيظ خروج النجوم أجايى وعمرو السولية وقبلهما معلول ونيدفيد عن تركيزهم لتفكيرهم فى تمديد عقودهم.

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أما لاسارتى فأكد لمدير الكرة أن مثل هذه الأمور الإدارية لا يمكن مناقشاتها خلال استمرار المنافسه أو على هامش لقاء هام للفريق.

الأهم أن لاسارتى وقبل هبوط الطائرة أكد لعبد الحفيظ أنه كان ينتظر عدم انفراده بهذه "الملفات" الإدارية، لأن بها جزء هام وخطير هو اختيار موعد بعيدا عن المهمات الفنية الثقيلة كمباراة سيمبا مع اعترافه بعدم قوة المنافس، وطلب اطلاعه فيما هو قادم على ما ينوى عبد الحفيظ عمله – إداريا – للتنسيق، فلا يكفى أن المدرب أعطى إشارة خضراء للتجديد بحسب.

أنتهت وصله العتاب سريعا مع ربط الأحزمة استعدادا لهبوط الطائرة بمطار القاهرة .