شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل حسم مصير كاسونجو لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو نادي الزمالك عن عدم وجود قرار من مجلس إدارة النادي الأبيض في الوقت الحالي بالاستغناء عن خدمات الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق المعار لنادي الوحدة السعودي ولا يوجد نية حول ذلك الأمر خاصة إن تقييم جميع المعارين سيكون مع نهاية الموسم.

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وأوضح مصدر بمجلس الزمالك أن عقد اعارة اللاعب للوحدة يتضمن بندا يتيح للنادي السعودي ضم كاسونجو مقابل سداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، وسيتم حسم مصيره في نهاية الموسم في ضوء حاجة الفريق له وموقف اللاعبين الأجانب بالفريق.

يذكر أن كاسونجو تعرض لإصابة مع الوحدة السعودي عبارة عن شرخ في الترقوة ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وعلاجي.