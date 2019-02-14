شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس تعديلات جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النادى الأهلى فى بيان رسمى اليوم أنه يؤكد احترامه للمنظومة الرياضية وسيقوم بدراسة موقف الجدول الجديد للدورى بما يحفظ حقوق النادى وذلك عندما يتلقى المكاتبات الرسمية من اتحاد الكرة .

وأشار الأهلى في بيانه أنه يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحفظ حقوق كل الأطراف