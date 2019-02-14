صاحب هدف نصر حسين داى القاتل تخصص تسجيل فى الزمالك وجنش

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جدة - عمرو شويل أصبح الجزائري فوزي يايا لاعب نصر حسين داى تخصص تسجيل في شباك فريق الزمالك بعد إحرازه هدف التعادل القاتل لفريقه فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية خلال منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية . أهداف مباراة الزمالك ونصر حسين داى وقبل مباراة الأمس لم يكن هدف يايا هو الأول فى مرمي الزمالك فقد فعلها من قبل وهو لاعب لمولودية بجاية الجزائري في مباراة جمعت الفريقين في دور ال 16 من دوري ابطال افريقيا نسخة 2016 وكانت نفس نتيجة امس ببرج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهداف لمثلة سجل فوزي يايا هداف عالمي عن طريق ركلة حرا قريبة من منطقة الجزاء ليسددها في مرمي جنش ايضا الذي كان يحرث عرين الابيض في تلك المبارة وتعادل احمد حمودي للزمالك في الدقائق الاخير هدف يايا فى الزمالك مع بجاية

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