شكرا لقرائتكم اتحاد الجودو يستنكر التشكيك في "ميداليات" بطولة تالين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استنكر الاتحاد السعودي للجودو الحملة المشككة في الإنجاز الذي حققه منتخب الجودو لفئة الناشئين في بطولة تالين الدولية المقامة في إستونيا، بعد الحصول على ثلاث ميداليات.

وقال اتحاد الجودو في بيان صحافي نشره الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودي، يوم الخميس: تم مخاطبة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، وإرفاق جميع المستندات التي تثبت حصول اللاعبين على هذه الميداليات من قبل رئيس الاتحاد الإستوني المستضيف لهذه البطولة.

وأضاف: وطلب الاتحاد من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، محاسبة كل من أساء إلى الاتحاد أو أحد منسوبيه في وسائل التواصل الاجتماعي وكل من شكك في الإنجاز الذي حقق.

وأوضح اتحاد الجودو أن الميداليات الثلاث حققها كل من إبراهيم عسيري "فضية" و حسين الصغير ومحمد المالكي "برونزية".