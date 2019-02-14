شكرا لقرائتكم الفيحاء يواصل نتائجه السلبية ويتعثر أمام الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفيحاء نتائجه المخيبة في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تلقى الهزيمة الخامسة في مبارياته الست الأخيرة للمسابقة، بخسارته 1 - 2 أمام ضيفه الفتح يوم الخميس في المرحلة العشرين للبطولة.
وتجمد رصيد الفيحاء، الذي تلقى هزيمته الثانية عشرة في البطولة هذا الموسم، عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر "الثالث من القاع" مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
في المقابل، ارتفع رصيد الفتح، الذي حقق انتصاره الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة، إلى 28 نقطة في المركز السابع.
وبادر عبدالكريم القحطاني بالتسجيل للفيحاء في الدقيقة 38، لكن إبراهيم الشنيحي أدرك التعادل للفتح في الدقيقة 69، فيما تكفل علي الحسن بتسجيل هدف الفوز للفتح في الدقيقة 79.
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