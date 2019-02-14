شكرا لقرائتكم هامشيك يكمل إجراءات انتقاله إلى الدوري الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن محامي نادي نابولي ماتيا غراساني أن قائد الفريق السلوفيني ماريك هامشيك أنجز انتقاله الى نادي داليان ييفانغ الصيني، منهيا بذلك مسيرة امتدت 12 عاما مع وصيف الدوري الإيطالي.

وقال غراساني في تصريحات إذاعية :هامشيك بات لاعبا في صفوف داليان اعتبارا من مساء الأربعاء. وجاء الإعلان عشية حلول نابولي ضيفا على اف سي زوريخ السويسري في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي مؤتمره الصحافي ليل يوم الأربعاء، قال مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي بشأن هامشيك :نفقد لاعبا مهما صنع التاريخ. ثمة لاعبين يجب أن يكملوا على دربه.

وكانت تقارير صحافية في إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي، قد أفادت عن توصل نابولي وداليان الى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ "31 عاما، ويدور الحديث عن هذه الصفقة في إيطاليا منذ مطلع الشهر الحالي. وبعد أيام من إعلان نابولي منتصف الأسبوع الماضي تعليق بيع ماريك هامشيك إلى النادي الصيني لأن وسائل تسديد المبلغ المتفق عليه لا تتلاءم مع الاتفاقات التي سبق التوصل إليها.

وتقدر قيمة الانتقال بنحو عشرين مليون يورو، على أن ينال اللاعب راتبا سنويا يبلغ تسعة ملايين في الفريق الذي يدربه الألماني برند شوستر.

ودافع هامشيك عن ألوان نابولي منذ العام 2007، وسجل 121 هدفا في 520 مباراة مع الفريق، محطما الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مع الفريق الإيطالي "115 هدفا". وأحرز معه لقب كأس إيطاليا 2012 و2014 والكأس السوبر 2014.

وأشارت التقارير الصحافية الإيطالية الى أن رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس أبلغ هامشيك بأن مكانه محفوظ في حال أراد العودة الى صفوف الفريق الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس بطل المواسم السبعة الأخيرة.