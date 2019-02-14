فضل يوضح لمصراوي سبب ظهور ملعبي الدفاع والمكس في الصورة لاستضافة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

أوضح محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا، السبب وراء ظهور اسم ملعبي الدفاع الجوي واستاد المكس بين الملاعب التي سَتَستضيف بطولة أمم إفريقيا.

وعلم الخليج 365 أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 قد قررت استبعاد استاد السلام على أن يكون ستاد الدفاع الجوي أو المكس البديل (طالع من هنا)

وقال فضل من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الكاف طلب ترشيح 6 ملاعب لاستضافة البطولة، ملعبين بسعة 15 ألف مشجع، ومثلهما بسعة 20 ألف، ومثلهما بسعة 40 ألف."

وأكمل: "قمنا بإرسال 8 ملاعب للاتحاد الإفريقي وهم استاد القاهرة، استاد السلام، استاد بورسعيد، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، استاد السويس، استاد الدفاع الجوي، استاد المكس."

وواصل: "نحن كلجنة منظمة مصرية نرغب في استخدام الملاعب الأفضل وأرى أن ملعب الدفاع الجوي الأفضل من بين الجميع."



واختتم: "ننتظر الحسم من جانب الكاف عن الملاعب التي سوف تستضيف البطولة المقرر لها شهر يونيو المقبل وذلك الحسم سيتم بعد اجتماع مشترك بين اللجنة المصرية و"كاف" وبعد القيام بزيارة الملاعب الثمانية لاختيار الستة الأفضل