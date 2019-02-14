الداخلية يحافظ على سلسلة "اللا فوز" بالتعادل أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الداخلية احتفاظه على سلسلة اللا فوز بالتعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق في مباراة جاءت ضمن المرحلة الـ22 من مسابقة الدوري العام.

أهداف المباراة بدأت في الدقيقة 20 عن طريق أحمد ياسر ريان المعار من صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير.

وفي الدقيقة 22، أحرز أحمد بحبح هدف التعادل للداخلية، قبل أن يعود أكرم توفيق لاعب الجونة والمعار من الأهلي أيضًا لإعادة التقدم لفريقه في الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول.

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق سجل حسام سلامة "باولو" هدف التعادل للداخلية من ضربة جزاء ليسجل هدفه العاشر في الدوري ليصبح على بعد هدفين من هداف المسابقة محمود علاء مدافع الزمالك.

هذا التعادل جعل الجونة في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، في المقابل ارتفع رصيد الداخلية إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن يواجه الجونة نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ23، في المقابل يلعب الداخلية أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات نفس المرحلة.