اتجاه لاستبعاد استاد السلام من أمم إفريقيا .. والدفاع الجوي أحد الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عب الباسط:

تدرس اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، استبعاد استاد السلام من الملاعب التي سَتَستَضيف مباريات البطولة ، على أن يتم استبداله بإستاد الدفاع الجوي أو ستاد المكس.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر النادي الأهلي بنقل مبارياته من استاد السلام – معقل القلعة الحمراء هذا الموسم – بعد أن تم اغلاقه ليدخل في عمليات الصيانة تحضيرًا لأمم إفريقيا التي سَتُقَام على أرض مصر شهر يونيو المقبل.

وعلم الخليج 365 من مصادر مطلعة، أن اللجنة المنظمة تدرس عدم الاستعانة بإستاد السلام في البطولة الإفريقية على أن يتم استخدام ملعب أخر يكون في حالة أفضل من السلام.

وفي حال استقرت اللجنة على استبعاد استاد السلام من البطولة فإن الأهلي سيواصل مبارياته على هذا الملعب.

ويُفاضل المسؤولين عن البطولة حاليًا استاد الدفاع الجوي – معقل فريق بيراميدز- وبين ستاد المكس في مدينة الإسكندرية.

وشهدت الأيام الماضية إغلاق عدد من الملاعب من أجل التحضير لكأس الأمم الإفريقية أبرزها ستاد الإسماعيلية والنادي المصري بالإضافة إلى استاد القاهرة الجاري تجهيزه.