5 أسماء جديدة تنضم لمعسكر مصر في مصر.. ولكن!

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة على ضم 5 عناصر جديدة، خلال معسكر المنتخب المقبل. وقرر الجهاز الفني بمنح كلا من رمضان صبحي وعمرو السولية من الأهلي ونبيل دونجا وعبد الله جمعة ومحمود كهربا من الزمالك، فرصة الانضمام إلى المنتخب. واشترط أجيري لضم الخماسي، الاستمرار على نفس الأداء حتى موعد المعسكر في مارس. ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في شهر مارس المقبل، ضمن تصفيات الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو المقبل، وأيضا المباراة الودية أمام نيجيريا في الشهر نفسه.

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