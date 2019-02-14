بايرن ميونخ في منافسة طاحنة على راكيتيتش

أقحم بايرن ميونخ نفسه في منافسة طاحنة مع الثنائي الإنجليزي “مانشستر يونايتد وتشيلسي” والثنائي الإيطالي “يوفنتوس وإنترنسيونالي”، على أمل خطف توقيع متوسط ميدان برشلونة “إيفان راكيتيتش” الذي يبحث عن وسيلة لتحسين راتبه الأسبوعي خلال الفترة القادمة من مسيرته.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، يصل سعر راكيتيتش /30 عامًا/ لحوالي 70 مليون جنيه إسترليني في السوق، حيث تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض جاد للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي بلغ 78 مليون جنيه إسترليني، وهو ما كان سيؤدي إلى تضاعف أجره.

لكن برشلونة نفى استعداده لبيع النجم الكرواتي، وقام المدير الفني “آرنيستو فالفيردي” بإيقاف الصفقة، واللاعب نفسه قرر تأجيل قرار الرحيل.

مؤشرات الرحيل

وستتراجع حظوظ راكيتيتش في لعب الأدوار الأولى مع البرسا خلال الموسم المقبل، بسبب ظهور البرازيلي “أرثر” والتعاقد مع الثلاثي “فرينكي دي يونج وكيفين برينس بواتينج وأرتورو فيدال”، يبدو أن كل شيء سيتغير في الصيف المقبل.

وبخلاف الوصول المنتظر للهولندي “فرينكي دي يونج” من أياكس أمستردام بنهاية شهر يونيه المقبل، بعد توقيعه على عقد طويل الأمد مقابل 75 مليون يورو الشهر الماضي، فلا يزال الفرنسي “آدريان رابيو” ضمن اهتمامات برشلونة.

وهناك مؤشر آخر يؤكد قرب رحيل اللاعب عن البرسا في الصيف، فلم يوقع على عقد جديد مع برشلونة حتى الآن، وعقده الحالي سينتهي في عام 2021.

ولم تظهر إدارة البرسا أي نية في تمديد إقامة لاعب إشبيلية السابق على ملعب كامب نو حتى موعد اعتزاله، كما لم تمنحه ولو بارقة أمل بشأن تحسين أجره الأسبوعي.

وكانت لإيفان مساهمات واضحة في تتويج البلوجرانا بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة كؤوس من كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2015.

وفي هذا الموسم، غاب راكيتيتش عن صفوف البرسا في ثلاث مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف من بينهم القذيفة الرائعة التي أطلقها على ملعب ويمبلي أمام توتنهام في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.